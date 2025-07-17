بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

استغاث أحد موظفي حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، وبشرطة النجدة، بعد أن منع رئيس الحي الجديد محمد فتحي والذي تولى مهام منصبه اليوم، انصراف الموظفين في مواعيدهم الرسمية وأمر بالبقاء داخل الحي لحين إنهاء أعمال خاصة بملف التقنين.

شرطة النجدة في حي العامرية ثان

وبالفعل توجهت قوة من شرطة النجدة بصحبة مأمور قسم العامرية ثان إلى الحي لتوضيح الموقف، وهو ما أدى إلى تراجع رئيس الحي الجديد عن تعليماته، قائلا: “لم أمنع الموظفين من الانصراف عن مواعيدهم بل طلبت بقاء عدد من الموظفين المعنيين بملف التقنين لإنهاء أعمالهم طبقا لتعليمات الصادرة من المحافظة، وهو ما أدى أيضا إلى تدخل محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد شخصيا لإنهاء الموقف دون تحرير محضر”.

وعقب ذلك جرى صرف موظفي الحي بعد مواعيدهم بأكثر من ساعتين، وإبقاء الموظفين المعنيين وصرفهم في ساعة متأخرة.

مشادة ونقل إلى المستشفى

وشهد حي العامرية ثان حركة تغيير مفاجئة لرئيس الحي، حيث حل محمد فتحي رئيسا للحي من سكرتير مكتب اللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد للمحافظة، بدلا من دعاء قطب رئيسة الحي والتي تولت منصبها قبل شهر فقط في حركة محدودة.

وكشفت مصدر مسئول سبب التغيير المفاجئ بسبب مشادة بين السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود وبين رئيسة الحي دعاء قطب مما أدى إلى انهيارها ودخولها إلى المستشفي عقب توجيه كلام شديد اللهجة والتهكم من السكرتير العام بسبب مخالفات في ملف التقنين وعدم إنجاز المطلوب، وعقب ذلك جرى تغييرها اليوم.

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