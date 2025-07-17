الخميس 17 يوليو 2025
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الأرصاد الجوية: الحزام المداري وراء موجة الأتربة والتقلبات الجوية بجنوب البلاد

حالة الطقس جنوب البلاد،
حالة الطقس جنوب البلاد، فيتو

أرجعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الحدودية في جنوب البلاد إلى نشاط الحزام المداري، والمعروف بالفاصل المداري، الذي بدأ في التحرك شمالًا خلال الأيام الماضية.

ماذا يعني الحزام المداري؟

وقالت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن الحزام المداري هو نطاق من السحب الرعدية المرتبطة بالأمطار الصيفية، والتي تهطل عادة على منابع النيل في السودان وإثيوبيا.

وأوضحت أن تحرك هذا الحزام شمالًا باتجاه السودان تسبب في امتداد تأثيراته إلى مناطق حدودية داخل جنوب البلاد، ما أدى إلى تكوّن سحب رعدية يصاحبها رياح هابطة تثير الرمال والأتربة.

مناطق التأثر: رياح وأتربة ورؤية ضعيفة

وأكدت أن الأتربة المثارة القادمة من شمال السودان أثرت على عدد من المناطق، أبرزها أبو سمبل، أسوان، حلايب وشلاتين، مرسى علم، بعض مناطق الأقصر.

وقد تسببت هذه الرياح المحملة بالأتربة في انخفاض الرؤية الأفقية إلى نحو 1000 متر في بعض المناطق، مما يشكل خطورة على القيادة والحركة اليومية.

استمرار الحالة حتى السبت

وأشارت غانم إلى أن تأثير الحزام المداري سيستمر اليوم الخميس، مع بقاء فرص سقوط الأمطار على مناطق من أبو سمبل، حلايب، وشلاتين، مع استمرار الرياح المثيرة للأتربة.

 

ولفتت إلي أن يوم الجمعة ستبدأ الأتربة في الانحسار تدريجيًا، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على مدينة حلايب، ومن المتوقع أن تنتهي موجة الأمطار والأتربة تمامًا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار يوم السبت.

تحذيرات للسكان: القيادة بحذر وارتداء الكمامات

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر، خاصة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، حيث تشهد الطرق انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية. ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات عند الخروج لتقليل آثار استنشاق الأتربة.

نمط جوي جديد.. وتكرار متزايد

وفي ردها على ما إذا كان هذا النمط من الطقس معتادًا في مثل هذا التوقيت، أكدت “منار” أن الأمر لم يكن كذلك في العقود السابقة، لكن خلال الخمسة إلى العشرة أعوام الأخيرة بدأ هذا النمط يظهر ويتكرر، مشيرة إلى أن الحزام المداري أصبح يمتد شمالًا بشكل أكبر، مما يسبب هطول أمطار في مناطق لم تكن معتادة على ذلك.

وأضافت:"شهدنا في العام الماضي سقوط أمطار وصلت لحد السيول في محافظة أسوان خلال أواخر يوليو وبداية أغسطس، وهي مؤشرات على تغيّرات مناخية واضحة".

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الأرصاد الجوية الحزام المداري التقلبات الجوية جنوب البلاد حالة الطقس درجات الحرارة

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