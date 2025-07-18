الجمعة 18 يوليو 2025
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اقتصاد

سعر السمك اليوم الجمعة، ارتفاع جديد في البلطي وقفزة في المكرونة وانخفاض الكابوريا

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 81 إلى 83 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 74 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 190 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 165 جنيهًا إلى 225 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 80 جنيها إلى 120 جنيها.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 180 إلى 220 جنيها.

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