أبرزهم الطب والهندسة والإعلام والصيدلة، المصروفات الدراسية لـ 9 كليات بجامعة سوهاج الأهلية

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعتي سوهاج وسوهاج الأهلية، الاجتماع الأول لمجلس جامعة سوهاج الأهلية، وذلك بحضور أعضاء المجلس واستعرض المجلس الموقف الحالى الخاص باعتماد اللوائح الدراسية بلجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم تقديم ٤٠ لائحة دراسية ل٤٠ برنامجا دراسيا فى ٨ كليات وهم الطب الصيدلة، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى، الإعلام، اللغات والعلوم الإنسانية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتم توزيعها بالكامل على لجان القطاع.

تعرف على المصروفات الخاصة بكل كلية جامعة سوهاج الأهلية

وتمت الموافقة على عدد من هذه اللوائح وجاري استكمال الحصول على باقي الموافقات خلال الشهر الجاري، وتحديد موعد لأعضاء المجلس الأعلى للزيارة النهائية استعدادا لبدء الدراسة، موضحًا انه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، تم البدء في إجراءات الندب الجزئي والكلي، لاستيفاء الموارد البشرية لبرامج وكليات جامعة سوهاج الأهلية، وقيام الكليات بتقديم الترشيحات الخاصة بها لندب أعضائها.

والجدير بالذكر أن المصروفات الخاصة بالكليات الـ ٨ كالآتي:

١-كلية الطب ١٤٠ ألف جنيه.

٢-كلية الصيدلة برنامج فارم دي جينرال ٨٠ ألف جنيه.

وبرنامج صيدلة إكلينيكية ٩٠ ألف جنيه.

٣-كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ٦٠ ألف جنيه.

٤-كلية الهندسة ٥٠ ألف جنيه.

٦- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ٥٠ ألف جنيه.

٧- كلية العلوم ٤٠ ألف جنيه.

٨- كلية اللغات والعلوم الإنسانية ٣٥ الف جنيه.

9- كلية الإعلام ٣٥ ألف جنيه.

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