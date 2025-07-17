محافظ سوهاج يتابع ميدانيًا جودة الخدمات المقدمة لأهالي قرية المدمر

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز طما، حيث تفقد مكتب بريد القرية، واطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وعدد المترددين على المكتب، ثم تابع سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، موجها بتقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية المدمر

وتفقد المحافظ أيضا الوحدة الصحية بالقرية، مشددا على ضرورة تواجد جميع أفراد الطاقم الطبي داخل مقار عملهم، والتحقيق مع أي شخص غير ملتزم، موجها بأهمية الحفاظ على النظافة والمظهر العام للوحدة الصحية، وتحويل المخالفين للتحقيق.

كما تفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، والمقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تابع موقف استلام الوحدة، موجها بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها، والتأكد من تاريخ الاستلام الرسمي لها، لتقدم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها، وقد وجّه بسرعة تذليل العقبات التي تعوق توصيل الغاز الطبيعي للقرية، على أن يتم الانتهاء منها خلال مدة أقصاها 3 أشهر، كما وجه بنزول لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفحص جودة المياه بالقرية، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومعالجة أوجه القصور.

طرح مبنى السجل المدني القديم لاستغلاله في إقامة حضانة للاطفال

وفي استجابة لمطلب الأهالي ايضا، أصدر المحافظ توجيهاته بطرح مبنى السجل المدني القديم، المكون من طابقين على مساحة ٥٠٠ متر، لاستغلاله في إقامة حضانة للاطفال المبتسرين، وحضانة "kg " لتخدم أبناء القرية، وذلك بعد استكمال إجراءات نقل السجل إلى مركز الخدمات الحكومية الجديد، لتيسير تقديم الخدمات المواطنين وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى حضانات مناسبة لأطفالهم.

كما وجّه المحافظ مسئولي الري بسرعة تطهير ترعة “المدمر” بطريق نجع المستجد، ورفع كافة المخلفات، استجابة لمطالب الأهالي، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة، واستمرار التطهير بصورة دورية.

واستجابة لمطلب عمال السركي بالوحدة القروية، وجّه المحافظ بمساواة أجور عمال “السركي” بالقرية بنظرائهم في باقي الوحدات القروية، على أن يتم تطبيق القرار بدءًا من الشهر الجاري.

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بنجع “المستجد”، حيث لاحظ غياب بعض أفراد الطاقم الطبي، ووجّه على الفور بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، والتحقيق مع مدير الوحدة لوجود دراجتين ناريتين داخل مبنى الوحدة بالمخالفة للوائح والقوانين، مما يعيق تردد المواطنين على الوحدة، وطالب بتجهيز مقر آمن للنفايات تحسبا للآثار السلبية للمكان المخصص حاليا.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.