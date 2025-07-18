الجمعة 18 يوليو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف أكبرها في ورق العنب

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 22 إلى 28 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5 جنيه  إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

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