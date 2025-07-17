الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

بدوي يبحث مع وزير المناجم بدولة غينيا الاستوائية سبل التعاون في قطاع التعدين

بدوي مع وزير المناجم
بدوي مع وزير المناجم بدولة غينيا الاستوائية، فيتو
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 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع السيد أنطونيو أوبورو أوندو وزير المناجم والهيدروكربونات بدولة غينيا الاستوائية، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وخلال اللقاء أعرب الوزير الغيني عن تقديره للدعوة المصرية للمشاركة فى المنتدى ومستوى التنظيم المتميز والمشاركة الواسعة من الشركات العالمية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابى للقاءات المثمرة التي عقدها على هامش المنتدى مع شركات التعدين، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك إمكانيات واعدة في مجال التعدين، حيث تسعى أيضًا للاستفادة من الخبرات المصرية  في هذا القطاع.

من جانبه رحب المهندس كريم بدوي بنظيره الغيني، مشيرًا إلى أن منتدى مصر للتعدين أصبح منصة هامة تجمع المستثمرين من كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات، مبديًا استعداد الوزارة لتقديم خبرات الشركات المصرية إلى غينيا الاستوائية،  والتى يمكن أن تسهم في دعم جهود تطوير قطاع التعدين ومجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز .                                                                                                                                                      كما أكد  الوزيران أهمية استثمار العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين خاصة بعد القمة الثنائية لفخامة رئيسى مصر وغينيا الاستوائية منذ أيام فى مالابو وحرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

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