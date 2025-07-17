السيسي: الرئيس النيجيري الراحل كرس حياته لخدمة بلاده

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أعرب فيها عن خالص مواساته وصادق تعازيه في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري.

وقال الرئيس السيسي: “أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وإلى شعب وحكومة نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بوهاري الذي كرس حياته في خدمة بلاده وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم لأسرته والشعب النيجيري الصبروالسلوان”.

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