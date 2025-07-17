انطلاق المؤتمر السنوي "اختر كليتك" لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، المؤتمر السنوي التاسع عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه إلى طلاب الثانوية العامة، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء،20 -22 يوليو 2025 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويشهد افتتاح المؤتمر الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية الذي أكد دعم واهتمام المكتبة ببناء قدرات الشباب وخاصة طلاب الثانوية العامة، وتشهد الجلسة الافتتاحية أيضا مشاركة المهندس أيمن عطية؛ محافظ القليوبية والإعلامي أحمد فايق؛ مقدم برنامج مصر تستطيع.

ويأتي هذا المؤتمر إيمانًا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدرات الشباب، ويشارك في فاعليات المؤتمر حوالي ألف وسبعمائة طالبًا من طلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في اختيار كلياتهم وفقا لقدراتهم ورغبتهم وتوضيح الفرق بين الدراسة الجامعية وما قبلها وعرض عدد كبير من الكليات لتوضيح نظام الدراسة بها وما تؤهل إليه من مجالات عمل.

ويشارك في فعاليات المؤتمر هذا العام، عدد كبير من الجامعات التي حرصت على التواصل المباشر مع الطلاب وهم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية وجامعة فاروس بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ينظم هذا المؤتمر منذ عام ٢٠٠٦ بالإسكندرية ضمن أنشطة البرنامج الموجة لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.

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