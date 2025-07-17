الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي يعزي في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أعرب فيها عن خالص مواساته وصادق تعازيه في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري.

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري

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