وفاة طبيبة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق الزقازيق – ديرب نجم

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع طبيبة شابة وإصابة 3 أشخاص آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل على طريق الزقازيق – ديرب نجم الدولي، في الاتجاه المؤدي إلى مركز ديرب نجم.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة طبيبة بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول جثة طبيبة تدعى «إسراء.خ» تبلغ من العمر 25 عامًا، بالإضافة إلى إصابة كل من: «أشرف.ع» (59 عامًا)، و«صباح.ال» (35 عامًا)، و«ندى.ج» (30 عامًا) بإصابات متفرقة شملت كدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثة الطبيبة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

قرارات النيابة العامة بشأن الحادث

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بالشرقية بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وأسبابه.

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