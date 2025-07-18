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اقتصاد

موعد إطلاق هاتف iphone 17

هاتف آيفون،فيتو
هاتف آيفون،فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد إطلاق  هاتف آيفون 17.

مواصفات هاتف آيفون 

 من المنتظر أن تكشف شركة آبل في سبتمبر المقبل عن أحدث سلسلة هواتفها  آيفون 17، والتى تشمل آيفون 17 العادى والبرو والبرو ماكس، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهاتف سوف يتضمن بطارية بسعة هائلة وتغيير جوهري فى الشكل الخاص بالهاتف.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو أكبر سعة من نظيره الحالى آيفون 160 برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه، ويبدو لاحتوائه على بطارية أكبر مع  تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

ومن أبرز التسريبات الجديدة بشأن خصائص هواتف آيفون 17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe»، كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

تسريبات مواصفات الهاتف 

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة، ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع  كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

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