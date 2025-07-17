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ثقافة وفنون

انطلاق فعاليات معرض بورسعيد للكتاب الـ8، اليوم

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للكتاب

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من معرض بورسعيد للكتاب، وذلك بمقره في مجمع "بارك مول" التجاري بمدينة بورسعيد، بمشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، ونحو ستين دار نشر، بين مؤسسات رسمية وخاصة.

مواعيد معرض بورسعيد للكتاب

ويُقام المعرض في الفترة من 17 حتى 26 يوليو الجاري، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز حضور الكتاب في المحافظات، ودعم صناعة النشر، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، ضمن سلسلة المعارض المحلية التي تنظمها الهيئة في عدد من المدن المصرية هذا الصيف، والتي بدأت من محافظة الفيوم، ثم بورسعيد، وفيما بعد إلى الإسكندرية، السويس، رأس البر، دمنهور، وغيرها، تمهيدًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشهد هذه الدورة حضورًا لافتًا لعدد من الجهات الثقافية التابعة للوزارة، منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة المتنقلة، ودور نشر خاصة تُسهم في إثراء المحتوى المقدم للزائرين.

ويقدّم المعرض طيفًا واسعًا من الإصدارات الحديثة في مختلف مجالات الفكر والإبداع، بأسعار رمزية ومدعومة، في سياق حرص الهيئة على إتاحة الكتاب لجميع فئات المجتمع، وتشجيع الشباب والأسر على القراءة والاقتناء.

البرنامج الثقافى لمعرض بورسعيد للكتاب

ويتضمن البرنامج الثقافي المصاحب طيفًا متنوعًا من الفعاليات، تشمل: ندوات فكرية، وأمسيات شعرية، وورشًا فنية وتربوية للأطفال والنشء، تسهم في تنمية الحس الجمالي وترسيخ قيم الانتماء والوعي والمعرفة.

ويأتي تنظيم معرض بورسعيد للكتاب ترجمةً لرؤية الثقافة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، وتجسيدًا فعليًّا لمبدأ العدالة الثقافية، من خلال نشر المعرفة، والوصول بالكتاب إلى مختلف أقاليم الجمهورية، دعمًا لمسيرة التنوير وبناء الإنسان المصري.

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