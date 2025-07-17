الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مناظرة 924 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية في قرية نجع الشيخ حسين

قافلة طبية بجنوب
قافلة طبية بجنوب الوادى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، بإشراف جمال الزمر مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلة طبية بشرية بقرية نجع الشيخ حسين خلف الله بأبو تشت.

صرف العلاج المجاني بقنا

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها وصرف العلاج المجاني لعدد 924 حالة في كافة التخصصات. 

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي صندوق مكافحة الإدمان محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا: تقييم يومي لأداء الوحدات المحلية في ملفات التقنين والتصالح

محافظ قنا يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة ويوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة

محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل وتعزيز فرص الاستثمار بمصنع الغزل والنسيج

القبض على المتهم بقتل والدته وفصل رأسها عن جسدها في قنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

الأهلي يعلن استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس بعد تمرده

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 18 يصل لهذا المستوى

هيخلي مزاجك عالي، مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي (فيديو)

بث مباشر، قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الجثث تفحمت، مصرع 50 شخصا بينهم أطفال في حريق مرعب بهابير ماركت بالعراق (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية