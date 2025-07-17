مناظرة 924 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية في قرية نجع الشيخ حسين

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، بإشراف جمال الزمر مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلة طبية بشرية بقرية نجع الشيخ حسين خلف الله بأبو تشت.

صرف العلاج المجاني بقنا

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها وصرف العلاج المجاني لعدد 924 حالة في كافة التخصصات.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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