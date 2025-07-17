الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

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