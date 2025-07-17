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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل هاني شاكر على مسرح البالون غدا

حفل هاني شاكر
حفل هاني شاكر

يستضيف مسرح البالون بالعجوزة، مساء غد الجمعة، حفلًا غنائيًا للنجم هاني شاكر، وذلك ضمن البرنامج الشهري للأنشطة الفنية بالمسرح وفي إطار الفعاليات الغنائية والفنية التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. 

حفل هاني شاكر على مسرح البالون 

ويُفتتح الحفل بفاصل استعراضي تقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية المصرية، حيث تُقدم مجموعة من أشهر تابلوهاتها الفنية التي تعكس التراث المصري الأصيل، في عرض يجمع بين الإبداع الاستعراضي والهوية الثقافية. 

ويصعد بعدها النجم هاني شاكر ويتغنى بباقة من أجمل أغانيه التي يحبها جمهوره، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا.    

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