نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة الاتحاد الأوروبي لبرنامج المرفق الأخضر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو

ونشر القرار في الجريدة الرسمية قبل قليل.

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو.

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(مادة وحيدة) ووفق على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية» من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 3 مــارس سنة 2025 ).

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 16 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 15 أبريل سنة 2025 م).

اتفاق تمويل شروط خاصة... إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها فيما يلي باسم «المفوضية»، التى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»، الطرف الأول، وإن جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ «الشريك»، ممثلة بوزارة التعاون الدولي، والمشار إليها فيما بعد بـ «المنسق الوطني».

الطرف الثاني قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة الإجراء: 1-1 يوافق الاتحاد الأوروبى على التمويل ويوافق الشريك على قبول تمويل الإجراء التالي: مرفق الاتحاد الأوروبى الأخضر NDICI-GEO-NEAR/2023/ACT-618741 يتم تمويل هذا الإجراء من ميزانية الاتحاد الأوروبى بموجب القانون الأساسى التالي: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى -أوروبا العالمية.

1-2 وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء ۷ ملايين يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الإجراء هو 7 ملايين يورو.

1-3 لا يجوز للشريك أن يشارك فى تمويل الإجراء.

المادة 2 - مدة التنفيذ: 2-1 تبدأ فترة تنفيذ اتفاق التمويل هذه على النحو المحدد في المادة ١٥ من المرفق الثاني (الشروط العامة) عند دخول اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ وتنتهى بعد ٨٤ شهرًا من هذا التاريخ.

2-2 تم تحديد مدة فترة التنفيذ التشغيلي بــ(60) شهرًا.

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