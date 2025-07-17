إزالة 34 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة في حملات بقنا

استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا تواصل الأجهزة المحلية، بمدينة قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي،في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:

في قرية أبنود، تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 8 أفدنة، 750 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية حوائط وأعمدة خرسانية بمساحة 150 مترًا مربعًا تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية.

وفي قرية الأشراف، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة 58 فدانًا ,1007 أمتار مربعة، تحت إشراف مبارك عبدالعاطي.

وفي قرية الجبلاو، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة 11 قيراطًا، 12 سهمًا، تحت إشراف حربي مبارك.

وفي قرية أولاد عمرو، تم تنفيذ 7 حالات بمساحة 890 مترًا مربعًا،، تحت إشراف محمد صالح.

وفي قرية المحروسة، تم تنفيذ 7 حالات بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، تحت إشراف خالد عزب.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

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