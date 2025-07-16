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ثقافة وفنون

عمرو دياب يحيي حفلا مرتقبا ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، يوم 25 يوليو، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

 

حفل عمرو دياب فى الرياض

ويعد الحفل واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة العالمية، وسط توقعات بحضور جماهيري يفوق ما شهدته حفلات الهضبة السابقة، خصوصًا حفله الأخير في جدة، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

ويأتي هذا التفاعل الكبير امتدادًا لمسيرة عمرو دياب الفنية في السعودية، حيث باتت حفلاته تصنف من بين الأعلى حضورًا ومبيعًا في المنطقة.

ويأتي الحفل بتجهيزات تنظيمية عالية المستوى، حيث يُقام على مسرح أبوبكر سالم المعروف بتجربته الصوتية والبصرية المتكاملة، التي تضمن حضورًا فنيًّا راقيًا يليق بجمهور عمرو دياب.

 وينتظر أن يشهد المسرح تنسيقًا دقيقًا بين عناصر الإضاءة والصوت والعرض الرقمي.

يذكر أن عمرو دياب  قدّم حفلًا ناجحًا العام الماضي في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن جولة المملكة، بالتعاون أيضًا مع بنش مارك، وشهد الحفل آنذاك حضورًا كثيفًا فاق التوقعات.

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