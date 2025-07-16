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أخبار مصر

المفتي: أصدرنا 1.2 مليون فتوى عبر المنصات الإلكترونية و60 ألف شفهية

مفتي الجمهورية نظير
مفتي الجمهورية نظير عياد، فيتو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفتوى مسؤولية كبرى تتجاوز مجرد إصدار الحكم الشرعي، بل تهدف إلى تحقيق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، مشددًا على أن منصب المفتي يتطلب وعيًا علميًّا وواقعيًا، وأمانة في توقيع الفتوى "عن الله تعالى".

 

السباق الرقمي.. 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر شاشة MBC مصر، أن دار الإفتاء المصرية كانت من أوائل المؤسسات التي انخرطت في الفضاء الرقمي، حيث أطلقت مجموعة من المنصات والتطبيقات لتقديم الفتوى الإلكترونية، أبرزها:

"فتوى برو"

"مصر قرآن كريم" 

وأشار إلى أن عدد الفتاوى الصادرة إلكترونيًّا تجاوز 1.2 مليون فتوى، بينما تُقدَّم سنويًّا نحو 60 ألف فتوى شفهية عبر الحضور المباشر إلى مقر دار الإفتاء.

 

دار الإفتاء تُدرك خطر المنصات غير الرسمية وتتصدى لها بالوعي والتخصص

وشدَّد المفتي على أن دار الإفتاء أدركت مبكرًا خطورة القنوات غير الرسمية للفتوى على وعي المجتمع واستقراره، فبادرت بتقديم خطاب ديني مستنير ومبني على الفهم العميق للشريعة ومتغيرات العصر، بالتوازي مع توسيع قاعدة التواصل مع الجمهور عبر المنصات الحديثة.

 

الفتوى بحاجة إلى متخصصين نفسيين واجتماعيين وطبيين

وأوضح المفتي أن الفتوى المعاصرة لا يمكن أن تنفصل عن العلوم الإنسانية، مثل علم النفس، والاجتماع، والطب، مؤكدًا أن المفتي لا يصدر حكمًا شرعيًّا في قضايا ذات أبعاد طبية أو اجتماعية إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين، تطبيقًا للقاعدة القرآنية: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

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