الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمديري الشؤون المالية والعقود ببعض شركات القطاع

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
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أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمديري الشؤون المالية والعقود بعدد من شركات قطاع البترول شملت تعيين المحاسب هيثم فخري صالح مساعد لرئيس شركة تنمية للبترول كما تم تعيين المحاسب محمد سيد عبد الهادي مساعد رئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب للشؤون المالية والتجارية.

وضمت الحركة تعيين المحاسب وليد محمود محمد كامل  مديرًا عامًّا العقود والعطاءات بشركة السويس للزيت وتعيين خالد عبد العزيز محمد الجوهري  مديرًا عامًّا للعقود والمناقصات بشركة بترول بلاعيم.

كما شملت الحركة تعيين المحاسب ياسر فتح الله محمد مديرًا عامًّا وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة مجاويش للبترول وتعيين هبه محمد كامل فصيح مديرًا عامًّا للعقود والمناقصات بشركة العلمين  للبترول كما تم تعيين المحاسب هاني عبد العزيز عبد المعز مديرًا عامًّا للشؤون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول وتكليف محمد عادل زكريا مديرًا عامًّا للعقودوالمناقصات بشركة بتروسنان كما تم وتكليف المحاسب إيهاب محمد حسن مدير عام للشؤون المالية بشركة بترو سلام  وتكليف المحاسب اسلام صلاح الدين حسن مدير عام للشؤون المالية بشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد كمت تم تكليف المحاسب مصطفى سيد محمد نائبا للمدير المالي بشركة إمارات مصر للبترول.

وأخيرًا تكليف المحاسب محمد محمود عبد المجيد مديرًا عامًّا للشؤون المالية بشركة بتروجلف.

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