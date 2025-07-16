بعد لوكا مودريتش، ريال مدريد يعلن رسميا رحيل لاعب جديد في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا رحيل أحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد نادي ريال مدريد، في بيان رسمي رحيل المغربي يوسف لخديم، لينضم إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس، حيث تضمن البيان أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انضمام اللاعب المغربي، ليغادر صفوف النادي رسميًا وينتقل إلى ألافيس.

واختتم ريال مدريد بيانه بالشكر ليوسف لخديم على التزامه وتفانيه خلال فترة وجوده في النادي، وتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

انضم يوسف إلى ريال مدريد عام 2017 بعمر الحادية عشرة، ولعب في فرق الشباب بالنادي حتى انضمامه إلى فريق كاستيا الموسم الماضي.

وتواجد يوسف لخديم بقائمة ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث قرر تشابي ألونسو سفره مع الفريق للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ريال مدريد شهد مؤخرًا رحيل نجمه الكرواتي لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر، كما يغادر لوكاس فاسكيز صفوف الفريق.

فيما أعلن ريال مدريد هذا الصيف عن حسم 4 تعاقدات بضم ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو.

بيلينجهام نجم ريال مدريد يخضع لعملية جراحية

فيما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن خضوع لاعبه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لعملية جراحية في الكتف.

وعانى بيلينجهام من خلع في الكتف الأيسر خلال مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في نوفمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، عانى جود بسبب تلك الإصابة وانتظر أشهر طويلة، قبل أن يتقرر خضوعه لعملية جراحية.

مدة غياب جود بيلينجهام عن ريال مدريد

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "خضع لاعبنا جود بيلينجهام بنجاح لعملية جراحية لخلع متكرر في كتفه الأيسر".

وأضاف البيان: "أجرى العملية الدكتوران مانويل ليس وأندرو والاس، بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد".

واختتم البيان: "يبدأ بيلينجهام الآن فترة تأهيل قبل استئناف برنامجه التأهيلي".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أشارت إلى أن تلك الجراحة ستجبر بيلينجهام على الابتعاد عن الملاعب لمدة شهرين إلى 3 ثلاثة أشهر، على أن يعود في سبتمبرل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أسوأ الأحوال، قد لا يتمكن بيلينجهام من العودة إلا بعد فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

10 مباريات يغيب عنها بيلينجهام في الموسم الجديد

وبناء عليه، سيغيب جود عن ريال مدريد على مدار 10 مباريات، بواقع 8 لقاءات في الدوري الإسباني، وأول مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.