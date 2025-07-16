محافظ قنا يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة ويوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والتي لم يستكمل العمل بها، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الصادرة بشأن تطوير الميادين العامة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية بقنا

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية، ومعدلات الإنجاز، والاعتمادات المالية المخصصة لها في مختلف المراكز والمدن، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني واضح لاستكمال الأعمال، بدءًا من التنفيذ وحتى دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي. كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات ميدانيا، لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية الإسراع في استكمال مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات غير المنتهية، والتي تشمل الموافقات الرسمية والدراسات المطلوبة والأعمال الاستشارية، تمهيدًا لعرضها على المقاولين وبدء التنفيذ الفعلي.

كما شدد المحافظ، على ضرورة إعداد برنامج زمني دقيق لكل مشروع، والالتزام الكامل بتنفيذه على مستوى القرى والمدن والمديريات الخدمية، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، نسب التنفيذ المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية، مقارنةً بالمعدلات الفعلية السابقة والحالية، كما استعرض الكتاب الدوري الخاص بتطوير الميادين العامة، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، في دعم جهود تطوير تلك الميادين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية للمدن والمراكز على مستوى المحافظة.

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