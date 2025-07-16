الأربعاء 16 يوليو 2025
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رياضة

تدريبات خاصة لحراس الزمالك خلال مران الفريق اليوم

محمد عواد
محمد عواد

أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم المقبل.

وخاض الرباعي التدريبات تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، الذي حرص على منحهم تعليمات خاصة قبل المران لتنفيذها.
وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة..

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على الجوانب الفنية خلال المران المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.
وحرص المدير الفني على الاهتمام بتطبيق بعض الجوانب الخططية في المران، بعدما خاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم خلال الفترة الصباحية.
وقام البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب في ختام المران.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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