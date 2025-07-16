كانتي يحصد جائزة استثنائية وغير متوقعة في الدوري السعودي

توج الفرنسي نجولو كانتي، نجم اتحاد جدة السعودي، بجائزة تبدو غريبة عليه في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين.

كانتي يحصد جائزة أفضل مهارة

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، فوز كانتي بجائزة أفضل مهارة في الموسم الماضي من المسابقة.

وحصد النجم الفرنسي الجائزة بعد مراوغته لعدد من لاعبي الخليج في وسط الملعب، قبل أن يمررها بينية انتهت بهدف، خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز "النمور" بنتيجة 4-1.

وعلق حساب رابطة الدوري السعودي على المهارة، قائلًا: "لقطة فنية خطفت الأنظار، وتُوجت بالأفضل بتصويت الجماهير".

إمكانيات كانتي عكس الجائزة

الجائزة جاءت على عكس المتعارف عن كانتي، حيث يعتقد البعض أنه مميز فقط بسرعته ومجهوده البدني وقدرته على قطع الكرات وتغطية المساحات.

وأظهر النجم الفرنسي، من خلال تلك اللقطة وما شابهها، جودته الفنية وقدرته على نقل الكرة للأمام والإسهام في العمل الهجومي لفريقه بشكل مميز.

ويتضح هذا الأمر من إسهاماته في الموسم الماضي، فرغم كونه لاعب وسط مدافع، لكنه سجل 4 أهداف وصنع مثلها في 35 مباراة خاضها مع الاتحاد.

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