مهرجان غزة لسينما المرأة يعلن استقبال الأفلام والبوستر الرسمي لـ دورته الأولى

أعلنت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة برئاسة مؤسس المهرجان الدكتور عزالدين شلح وبالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية فكرة للفنون والتربية عن استقبال الأفلام للدورة الأولى وذلك حتى 31 أغسطس 2025، تحت شعار " نساء ماجدات في زمن الإبادة" والتي سوف تنطلق في 26 – 31 أكتوبر 2025 من مدينة غزة باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة



وذكر عز الدين شلح بأن المهرجان سوف يستقبل الأفلام التي تتناول قضايا المرأة حول العالم بغض النظر عن جنسية الفيلم أو إذا كان الإخراج لمخرج أو مخرجة، المهم بأن يتناول الفيلم قضايا المرأة، حيث يستقبل المهرجان الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، للتنافس على جوائز " البرتقالة الذهبية" وسوف يتم تشكيل لجان تحكيم للأفلام الروائية ولجنة للأفلام الوثائقية وأيضا لجنة خاصة بالسيناريو.

وأفاد شلح يأتي مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في دورته الأولى التأسيسية الاستثنائية تضامنًا ومساندة في ظل الإبادة الجماعية التي تستهدف النساء في غزة، حيث تم استهداف الكثير من النساء، منهن من فقدت معيلها ومنهن من فقدت أبناءها، وأصبحت لكل منهن حكاية تُروى، تتجسد في عمق الرواية الفلسطينية، بهدف التعبير سينمائيًا عن قضاياهم والتعرف على قضايا المرأة من خلال الأفلام المشاركة من جميع أنحاء العالم.



وأعلنت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في وقت سابق عن مسابقة السيناريو الخاصة والتي بدأت باستقبال السيناريوهات من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025 ويشترط في مسابقة السيناريو أن يتعرض السيناريو بشكل مباشر أو غير مباشر للقضية الفلسطينية، وتنقسم مسابقة السيناريو إلى مسابقة السيناريو الطويل وأخرى للسيناريو القصير، وقد قررت إدارة المهرجان أن تأخذ جائزة السيناريو اسم روائية فلسطينية خدمت رواياتها القضية الفلسطينية وسوف يعلن قريبًا عن اسم الروائية التي سوف تحمل المسابقة اسمها، آملين أن تساهم المسابقة في تشجيع كتاب السيناريو من داخل الوطن وخارجه على كتابة سيناريوهات تخدم القضية الفلسطينية وخاصة النساء في ظل الإبادة الجماعية.

شروط جائزة السيناريو الخاصة:

1. أن يتعرض السيناريو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للقضية الفلسطينية.

2. أن يكون سيناريو لفيلم روائي طويل أو قصير.

3. أن يقدم بجانب السيناريو الطويل ملخص ومعالجة درامية وسيرة ذاتية.

4. أن يكون للسيناريو الوثائقي فكرة مكتملة ونص وثائقي سواء للقصير أو الطويل.

4. يحق لكل من يتوفر لديه الشروط السابقة التقدم بغض النظر عن الجنسية أو الدولة المقيم بها.



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