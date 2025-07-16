الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مداخل المدن

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وتحديث بوابة المدخل الغربي لمدينة سوهاج، والتي تنفذ ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الفنية المعنية.

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتحديث بوابة المدخل الغربي لسوهاج

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن التصميم الجديد للبوابة، والذي يأتي بطول 45 مترًا، وارتفاع فعلي 8 أمتار، وارتفاع ظاهري 16 مترًا، وذلك بما يحقق رؤية جمالية وحضارية تتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، ويعكس الطابع المميز لسوهاج.

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتطوير مداخل المدن وتحقيق الهوية البصرية الموحدة،

 

ووجه "سراج" بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، والإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مطالبا بتنفيذ أعمال تطوير بوابة المدخل الشرقي بنفس النموذج المعتمد للبوابة الغربية، لتحقيق التناغم البصري وتكامل مداخل سوهاج.

 

تطوير مداخل المدن والبوابات الرئيسية ضمن خطة تطوير البنية التحتية 

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير مداخل المدن والبوابات الرئيسية ضمن خطة أشمل لتطوير البنية التحتية وتحسين الصورة البصرية والحضارية لمحافظة سوهاج.

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