تموين العامرية بالإسكندرية تشن حملات على المخابز البلدية وبقالي التموين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات على المخابز البلدية وبقالي التموين التى تقع فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن الآتي: ضبط أحد المخابز البلدية قام بتجميع عدد ١٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتحرير محضري إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية.

تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز البلدية.

تحرير محضر توقف بدون إذن التموين لأحد بقالي التموين وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لدى بقالي تموين وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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