الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين العامرية بالإسكندرية تشن حملات على المخابز البلدية وبقالي التموين

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

لهو الأطفال السبب، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

الحكومة تناقش عرض مقترح لإنشاء كيان موحد لإدارة منظومة التعليم الأهلي في مصر

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. 

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة  حسن داود مدير الإدارة وإشراف  سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات على المخابز البلدية  وبقالي التموين التى تقع فى نطاق الإدارة.

 

 والتى أسفرت عن الآتي: ضبط أحد المخابز البلدية قام بتجميع عدد ١٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتحرير محضري إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية.

تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز البلدية.

تحرير محضر توقف بدون إذن التموين لأحد بقالي التموين وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لدى بقالي تموين وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.  

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية بمحافظة الاسكندرية التموين

مواد متعلقة

رسميا، النصر السعودي يعلن عن ثاني صفقاته

خبير اقتصادي: معدل النمو وصل لـ 4.7% ونتجه نحو التعافي الكامل

لهو الأطفال السبب، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية