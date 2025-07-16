الأربعاء 16 يوليو 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي: معدل النمو وصل لـ 4.7% ونتجه نحو التعافي الكامل

النمو الاقتصادي،
النمو الاقتصادي، فيتو

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تقرير مؤسسة "يوروموني" العالمية الذي أشاد بالأداء اللافت للاقتصاد المصري، مؤكدًا نجاحه في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، شهادة إضافية على وجود ثبات في الاقتصاد المصري، وربط هذا الثبات بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة من الربع الأخير لـ2024 والنصف الأول لـ2025 قد شهدت استقرارًا ملحوظًا.

 

معدل النمو الاقتصادي 

وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن معدل النمو الاقتصادي الحالي البالغ 4.7%، مقارنة بـ2.2% في العام الماضي، يعكس تعافيًا من "عام كبيس" (2023-2024)، متوقعًا أن يكون العامين 2025-2026 هما "رصاصة الرحمة" التي ستُعيد الوضع الاقتصادي إلى مساره الطبيعي بعد التضرر الجسيم جراء المتغيرات العالمية والجيوسياسية.

 

قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية 

وفي تطور لافت على الساحة الاقتصادية العالمية، أشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد أثر بشكل كبير على قيمة الدولار عالميًا، مما أدى إلى تراجعها، موضحًا أن هذا القرار الذي كان يهدف لتعزيز الاقتصاد الأمريكي جاء في وقت لم تعد فيه الولايات المتحدة المُهيمن الوحيد على الاقتصاد العالمي، بوجود تكتلات اقتصادية قوية مثل الاتحاد الأوروبي والصين.
 

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