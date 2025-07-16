أحمد سعد يطلق "أخويا" ثاني أغنيات ألبوم "بيستهبل" (فيديو)

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنية "أخويا" ثاني أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل" بعد إطلاق الأغنية الأولى الساعة الخامسة مساء.

وظهر النجم عمرو سعد مع شقيقه النجم أحمد سعد في كليب الأغنية الجديدة في تعاون جديد بين النجمين بعد عدد كبير من الأغنيات التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو.

اغنية اخويا



أغنية أخويا من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس والألبوم الجديد توزيع شركة ڤيرال ويف.



وتقول كلمات أغنية أخويا

أخويا

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم



معرفش مين كداب.. قالك مافيش أصحاب

وفي ضهري صاحبي جدع.. ملازمني عمره ما ساب

لو اترميت في النار..بيجبني من جوه

ده أنا وحياة الأخوة..ماليش إلا هو

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم



دول لما شافونا سوا.. قالوا دول من نفس الأم

قالو.. من نفس الأم

قالو قالو

من نفس الأم

لو صاحبي علي عيبه

هقول معندوش عيب

ده أنا عمري ما أسيبه

ولا هو عمره يسيب

لو الزمن غدار.. يديني كده قوه

ده أنا وحياة الأخوة.. ماليش إلا هو

ده أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم



دول لما شافونا سوا.. قالو دول من نفس الأم

قالو.. من نفس الأم

قالو قالو

من نفس الأم

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم



دول لما شافونا سوا.. قالو دول من نفس الأم

قالو.. من نفس الأم

قالو قالو

من نفس الأم

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