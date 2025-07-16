مدبولي: سداد أكثر من مليار دولار من مديونية الشركاء الأجانب بقطاع البترول

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الحكومة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الدولة سددت أكثر من مليار دولار من المديونية المتراكمة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه من المقرر سداد نحو 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة الثقة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي البترول والغاز.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة منتظمة حاليًا في سداد الفواتير الشهرية للمستثمرين الأجانب، مشددًا على أن هذا الانتظام يسهم في تشجيع الشركاء على التوسع في الاكتشافات وزيادة الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى اللجوء للاستيراد.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن عودة انتظام السداد سيسهم في دفع عجلة الإنتاج في قطاع الطاقة، وتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة المقبلة.

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