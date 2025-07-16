مدبولي: اكتشافات جديدة في منجم السكري واتفاق مع ثاني أكبر شركة ذهب في العالم

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود احتياطيات جديدة من الذهب تم اكتشافها مؤخرًا في منجم السكري، من خلال أعمال التنقيب التي تقوم بها الشركة المستثمرة.

وأوضح مدبولي أن الاكتشافات الجديدة ستسهم في التوسع في عمليات التعدين داخل المنجم والمناطق المحيطة به، بما يعزز من دور القطاع التعديني في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أعلن عن اتفاق جديد تم توقيعه مع ثاني أكبر شركة على مستوى العالم في إنتاج الذهب، وهي شركة "باريك جولد" العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى إلى قطاع التعدين المصري.

وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروات المعدنية، وتسعى لتعظيم الاستفادة منه عبر الشراكات الدولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتعظيم العائدات من الموارد الطبيعية.

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