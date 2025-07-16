الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة سارة بشأن سفن التغويز

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدرة الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن منظومة التغويز أصبحت جاهزة للتعامل مع أي طوارئ.

وقال مدبولي، في تصريحات له، إن وزير البترول زار اليوم  منطقة العين السخنة لمتابعة تشغيل سفن التغويز، مشيرًا إلى أن جميع سفن التغويز دخلت الخدمة بالفعل وتم ربطها بالشبكة القومية للغاز، وهي قادرة حاليًا على ضخ نحو 2250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة احترازية لمواجهة أي مشاكل مفاجئة في إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى وجود سفينتين إضافيتين سيتم الدفع بهما كاحتياطي طارئ خلال فترة الصيف.

واختتم مدبولي تصريحاته مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن ثلاث سفن نشطة لضخ الغاز، وسفينتين إضافيتين في الطريق، ما يعزز من مرونة الدولة في إدارة ملف الطاقة خلال الفترات الحرجة.

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