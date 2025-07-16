وزيرا الثقافة والسياحة الفلسطيني يلتقيان المؤسسات العاملة في مجال التراث

التقى وزير السياحة الفلسطيني هاني الحايك، ووزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان بالمؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي، بحضور ليلي نيستانس مديرة مكتب اليونسكو في فلسطين وذلك في مدينة بيت لحم.

التراث الثقافي الفلسطيني

وجرى خلال اللقاء والذي يعتبر جزءًا من عدد من اللقاءات المستمرة، التأكيد على تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجميع للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، ومناقشة خطة الاستجابة الطارئة للتدخل في قطاع التراث الثقافي في قطاع غزة، خاصة أن الوضع في القطاع يتطلب توجيه العمل نحو تحويل قطاع الثقافة والتراث الثقافي من حالة التدمير الحالية إلى قطاع متعاف ونابض بالحياة.

كم تم التطرق إلى إعداد خطة عمل قابلة للتطبيق على الأرض وتراعي الأولويات والظروف الميدانية للعمل في مجالي التراث الثقافي المادي وغير المادي، بالإضافة إلى وضع أسس مشتركة لتكثيف العمل مع المانحين الدوليين لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار تم تدميره من مواقع أثرية وتراثية في قطاع غزة.

وتناول اللقاء أهمية حصر عدد حاملي التراث في القطاع من فنانين وكتاب وحرفيين وخبراء والذين أجبرتهم الظروف القاهرة إلى التنقل والتشريد من القطاع، بالإضافة إلى الاستثمار في تعزيز قدرات المهنيين المحليين في القطاع لتوجيه عمليات التدخل المختلفة التي تعتبر اللبنة الأولى التي ستضمن نجاح أي عمل في هذا السياق، وتوفير المواد والموارد المالية.

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