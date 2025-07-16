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رياضة

تشيلسي يقرر رحيل 10 لاعبين بعد التتويج بكأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يتصدر البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كريستوفر نكونكو قائمة تضم أكثر من 10 لاعبين يسعى نادي تشيلسي للتخلص منهم هذا الصيف، سواء عبر البيع أو الإعارة.

قائمة الراحلين عن تشيلسي 

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "شهد البلوز بالفعل رحيل الحارس كيبا أريزابالاجا إلى آرسنال، فيما يستعد نوني مادويكي للانتقال أيضا إلى صفوف الجانرز".

وبات فيليكس ونكونكو الآن ضمن القائمة الطويلة للاعبين المرشحين للرحيل، بعد معاناتهما في الموسم الماضي في الحصول على دقائق لعب منتظمة.

وانضم فيليكس، البالغ 25 عامًا، قادمًا من أتلتيكو مدريد، أولًا على سبيل الإعارة ثم بشكل دائم الصيف الماضي مقابل 46.3 مليون جنيه إسترليني، في صفقة شهدت انتقال كونور جالاجر، خريج أكاديمية تشيلسي، في الاتجاه المعاكس.

ووقع المهاجم البرتغالي عقدًا لمدة 7 سنوات في تشيلسي، لكنه خرج من الحسابات سريعًا بعد مشاركته في 12 مباراة بالدوري الموسم الماضي قبل إعارته إلى ميلان وتجريده من رقم قميصه هذا الموسم.

بنفيكا يطلب ضم جواو فيليكس 

وبات فيليكس مطلوبًا الآن من قبل ناديه السابق بنفيكا، لكن سعره البالغ 35 مليون جنيه إسترليني قد يمثل عقبة أمام النادي البرتغالي.

وعلى عكس فيليكس، كان نكونكو جزءًا من قائمة الفريق التي توجت بلقب كأس العالم للأندية.

وقد نال نكونكو إعجاب مسؤولي النادي بعدما شارك أساسيًا في 3 مباريات وسجل هدفًا خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة.

لكن رغم ذلك، ما زال نكونكو معروضًا للبيع، بعدما فشل الاتفاق على صفقة تبادلية تشمله وأليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد.

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تشيلسي نادي تشيلسي نكونكو جواو فيليكس

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