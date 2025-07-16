مدبولي يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير سبل الراحة وتقديم الخدمات المتكاملة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تقريرًا حول نسب التنفيذ الخاصة بمراحل التسليم المختلفة، حيث تم التأكيد على الانتهاء من تجهيز عدد كبير من الوحدات السكنية بمجمعات الموظفين، فضلًا عن استكمال أعمال المرافق والخدمات المحيطة بها لضمان توفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، موجهًا بسرعة حل أي معوقات قد تواجه عملية التسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كل الاحتياجات المعيشية والخدمية للموظفين المنتقلين، بما يعكس حرص الحكومة على إنجاح مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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