وزير المالية: الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر

أكد أحمد كوجك وزير المالية، ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفق ما نقلته رويترز.

موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بصرف 2.6 مليار دولار

ومن المقرر أن يسمح إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق لمصر بصرف نحو 2.6 مليار دولار.

فيما توقع وزير المالية المصري تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية.

ورفع صندوق النقد في تقرير حديث توقعاته لعوائد الحكومة من بيع الأصول في العام المالي الجاري إلى 3 مليارات دولار من 900 مليون دولار سابقا.

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة، وتستهدف شراكة أكثر عمقًا مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من أجل اقتصاد أكثر تنافسية.

جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

وقال كجوك، فى الجلسة الافتتاحية لـ «يوم مصر» ببورصة لندن: إن «يوم مصر» يجدد التزامنا بالشفافية والتواجد فى أهم أسواق المال الدولية، والعمل المشترك لتحسين السياسات والسعي لاكتشاف فرص جديدة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن «يوم مصر» يعد فرصة قوية للحوار الفعال بين كل الأطراف، وتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والوضوح.

وأضاف أن ما نعرضه اليوم ليس مجرد رؤى وأفكار بل «إطار متكامل للسياسات» يسعى لإزالة العوائق أمام نمو القطاع الخاص، وتحقيق انفتاح أكبر على الابتكار والاستثمار العالمى، لافتًا إلى أن نجاح «يوم مصر» يتحدد بما ننجزه معًا من نتائج عملية وشراكات مستقبلية وليس فقط بما نعرضه على الورق.

وأعرب كجوك عن تقديره لبورصة لندن على الشراكة الممتدة التى تعكس روح التعاون بين مصر والمؤسسات المالية البريطانية.

وأشار الوزير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الصناعية والتصدير، حيث نعمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم مبادرات تشجيع الإنتاج والتصنيع والتصدير لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين مؤسساتها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطني، وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية فريق واحد متناغم جدًا، ويعمل برؤية أكثر شمولًا واتساقًا وتكاملًا، من أجل هدف واضح وهو أن يكون اقتصادنا أكثر مرونة وتنافسية وجذبًا للمستثمرين واستجابة للمستقبل وتطلعًا للتطور والابتكار.

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