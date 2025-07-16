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اقتصاد

"الأسواق لا تنام".. وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

قام أحمد كجوك وزير المالية، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ إيذانًا ببدء فعاليات «يوم مصر» مبكرًا، قائلًا: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا».

التواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال

أضاف الوزير، أن مصر تؤكد، عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

 

أكد كجوك أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن، وأن القطاع الخاص بدأ يقود النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نتائج متميزة العام الماضى، انعكس فى تسجيل فائض أولي كبير وارتفاع معدلات النمو والتصدير.

قال كجوك، موجهًا حديثه للمستثمرين الدوليين: «معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري».

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