الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا تتلقى 26 طعنا على استبعاد مرشحين بانتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 26 طعنا على أحكام محكمة القضاء الإداري بتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكام بتأييد استبعاد مرشحين بانتخابات الشيوخ 

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت عدد من الأحكام بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ. 

وتضمنت الأحكام ٦ أحكام برفض طعون مقامة من أشخاص ليس لهم مصلحة في إقامة الدعوى، مما جعل المحكمة تصدر أحكام عدم أحقية برفع الدعوى. 

وكانت هذه الطعون وعددهم ٦ تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي، وجاء قرار المحكمة بعدم أحقية رفع الدعوى، يعني تأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأحقية هولاء المرشحين في إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين النهائية. 

فيما قضت المحكمة في طعنين اثنين، بترك الخصومة القضائية في الدعوى.  

بلغ عدد الطعون أمام محكمة القضاء الإداري 50 طعن 

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة والمحافظات.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، على مدار يومين 26 طعنا، واستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، على مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإدارية العليا القضاء الإدارى انتخابات مجلس الشيوخ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب , الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

رفض طعني مرشحين مستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

انتخابات مجلس الشيوخ، الفئات الممنوعة من التصويت نهائيا في الانتخابات

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية