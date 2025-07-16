الإدارية العليا تتلقى 26 طعنا على استبعاد مرشحين بانتخابات الشيوخ

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 26 طعنا على أحكام محكمة القضاء الإداري بتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكام بتأييد استبعاد مرشحين بانتخابات الشيوخ

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت عدد من الأحكام بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمنت الأحكام ٦ أحكام برفض طعون مقامة من أشخاص ليس لهم مصلحة في إقامة الدعوى، مما جعل المحكمة تصدر أحكام عدم أحقية برفع الدعوى.

وكانت هذه الطعون وعددهم ٦ تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي، وجاء قرار المحكمة بعدم أحقية رفع الدعوى، يعني تأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأحقية هولاء المرشحين في إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين النهائية.

فيما قضت المحكمة في طعنين اثنين، بترك الخصومة القضائية في الدعوى.

بلغ عدد الطعون أمام محكمة القضاء الإداري 50 طعن

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة والمحافظات.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، على مدار يومين 26 طعنا، واستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، على مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة.

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