الصور الأولى لطفلي التعذيب على يد زوجة أبيهم بالإسكندرية

استقبلت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، حالتي طفلي التعذيب على يد زوجة أبيهم وأحد أقاربها بطريق الإسكندرية - مطروح بحي العجمي لتقديم العلاج اللازم لهم.

رعاية صحية بالمستشفى

وفور تواجد الأطفال بالمستشفى، وجه الدكتور صلاح الحصاوي مدير مستشفى العجمي باتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة وتقديم الدعم النفسي لهم، وذلك بناء علة توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المستشفيات الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة، بعد أن جرى إخطارهم بتلك الحالات.

دعم نفسي ومعنوي

وقاد الفريق الطبي لعلاج الأطفال الدكتور باسم السيد نائب مدير المستشفى، وجرى رعايتهم صحيا من تقحيات لحروق قديمة وحديثة وكدمات من آثار الحروق بماء مغلي، كما تم تقديم دعم نفسي ومعنوي من متخصصين بالمستشفى وكذلك الاهتمام بالجانب المعنوي عن طريق السيد إسماعيل مشرف الفندقة بالمستشفى.

الأطفال تروي وقائع التعذيب

وروى الأطفال الذي يبلغ أعمارهم ١٢ عاما للطفل ا.ا و٩ أعوام للطفلة س.ا، وقائع وتفاصيل التعذيب على يد زوجة أبيهم دون تدخل الأب في وقف التعذيب، وذلك لأتفه الأسباب رغم تفوقهم دراسيا.

وجرى نقلهم للمستشفيات الجامعية للعمل على علاج الحروق وإجراء عمليات التجميل.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على طفل فـي حالة إعياء وبه آثار تعذيب بطريق الإسكندرية -مطروح.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد الطفل (سن 12 - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة وبسؤاله أكد قيام (زوجة والده – نجل خالة والده) بالتعدي عليه وإحداث إصابته.

أمكن ضبط المتهمين وبرفقتهما شقيقة الطفل المصاب (سن 9 ) مصابة بكدمات وسحجات بالوجه وبها آثار حروق قديمة، وبمواجهتهما اعترفا بتعديهما على الطفلان بقصد تأديبهما وتم نقل الطفلين للمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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