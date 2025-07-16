هذا الرجل أبي، المسلماني يكشف أحدث برامج التليفزيون المصري على شاشة الأولى

أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن انطلاق برنامج (هذا الرجل أبي) على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

هذا الرجل أبي

ويستضيف البرنامج أبناء المفكرين والعلماء والمبدعين والساسة والشخصيات العامة للحديث عن آبائهم، ويستعرض الضيوف شهادتهم على حياة آبائهم ومسيرتهم وقصة صعودهم ومواقفهم الموضوعية والذاتية.. في الحياة العامة والخاصة.

ويهدف البرنامج الذي يبث أسبوعيًا على شاشة القناة الأولي إلى تكريم الآباء وتعزيز مكانتهم، والتأكيد على تقديرهم واحترامهم، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه ومساعدة الآخرين.

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