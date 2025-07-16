مستشفيات قنا الجامعية: شفاء 89.5% من حالات الحروق في النصف الأول من 2025

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن إنجاز طبي متميز تحقق بوحدة علاج الحروق، حيث بلغت نسبة الشفاء 89.5% من إجمالي الحالات التي استقبلتها الوحدة خلال النصف الأول من عام 2025.

ويجسّد هذا الإنجاز طفرة نوعية في جودة الرعاية الصحية وكفاءة الطواقم الطبية بالمستشفيات.

ويأتي هذا النجاح الكبير تحت رعاية دكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية.

وأوضح الدكتور حجاجي منصور أن وحدة الحروق استقبلت خلال الشهور الستة الأولى من العام 109 حالات بدرجات حروق متفاوتة، تعافت منها 97 حالة بشكل كامل، وخرجت بتحسن ملحوظ، ما يعكس مدى تطور الخدمات الطبية والتجهيزات الحديثة الداعمة للوحدة.

وأضاف الدكتور حجاجي أن الوحدة تقدم خدماتها لمحافظات قنا، الأقصر، والبحر الأحمر، وتسهم شهريًا في علاج وإنقاذ العشرات من المصابين بدرجات متفاوتة من الحروق، مما يجعلها واحدة من أهم الوحدات التخصصية على مستوى الصعيد.

التخصصات الطبية الدقيقة بقنا الجامعي

ويأتي هذا التميز في إطار خطة مستشفيات قنا الجامعية لدعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر، ورفع كفاءة الخدمة المقدّمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال دكتور عبد الرحمن خيري رئيس قسم جراحة التجميل والمشرف على وحدة الحروق ووحدة العناية الخاصة بها: “تُعد وحدة الحروق من الوحدات المحورية لدينا، ونلتزم فيها بتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية لضمان أعلى معدلات الشفاء. هذا الإنجاز هو ثمرة للعمل الجماعي والتطوير المستمر في أدوات وأساليب الرعاية الطبية، كما أن الوحدة تُعد مركزًا طبيًا متكاملًا، تضم عناية مركزة متخصصة بـ 8 أسرّة، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وقسمًا داخليًا لمتابعة الحالات، ويشرف عليها نخبة من أساتذة جراحة التجميل والحروق بكلية الطب – جامعة جنوب الوادي، وهو ما يوفّر بيئة علاجية متقدمة تسهم في تحقيق نسب شفاء مرتفعة وتقليل المضاعفات”.

وأكّد دكتور أحمد عليان، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات، أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المتواصل والتعاون المثمر بين الأقسام المختلفة، مشيرًا إلى أن مستشفى الطوارئ يعمل على توفير استجابة سريعة للحالات الحرجة، خاصة مصابي الحروق، وتحويلهم مباشرة إلى وحدة الحروق لمتابعة دقيقة وشاملة، مما ساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل نسب المضاعفات.

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