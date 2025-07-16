حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 686 شاحنة و165 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 413 شاحنة و138 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 273 شاحنة و27 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express، بينما تغادر السفينة Belagos Express, فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية2، وغادرت السفينة Alcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2954 طن بضائع و259 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر1475راكب.



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