وفاة هيثم حجاج مدير الإنتاج والبرامج براديو نجوم إف إم

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو مدير الإنتاج والبرامج براديو نجوم إف إم هيثم حجاج بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، على أن تكون الدفنة بمقابر العائلة بالعبور.

وفاة هيثم حجاج

وأعلن الممثل والإذاعي خالد جواد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر الوفاة، فقال: “ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي صديقي وأخي الغالي هيثم حجاج مدير الإنتاج والبرامج براديو نجوم إف إم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 بعد صراع طويل مع المرض، ستقام صلاة الجنازة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون والدفن سيكون بمقابر الأسرة بالعبور”

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