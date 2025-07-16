بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء، بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة، ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، واستعراض تقارير الأداء ومعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية في مختلف المحافظات.



ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء، يُعقد بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، يسلط خلاله الضوء على أبرز نتائج الاجتماع، ويجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على أجندة الحكومة.

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