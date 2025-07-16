الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

"الدم بقى ميه"، القبض على قاتل شقيقته في المنيا

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قاتل شقيقته في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

 القاتل أنهى حياة شقيقته بسكين  

 كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شخصا أقدم على إنهاء حياة شقيقته باستخدام "سكين" في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص.

 خلافات أسرية

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شخص  بالتخلص من شقيقته بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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