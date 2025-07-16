"الدم بقى ميه"، القبض على قاتل شقيقته في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قاتل شقيقته في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

القاتل أنهى حياة شقيقته بسكين

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شخصا أقدم على إنهاء حياة شقيقته باستخدام "سكين" في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص.

خلافات أسرية

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شخص بالتخلص من شقيقته بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.