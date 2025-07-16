بعد بلوغه الثمانين، محطات في حياة يوسف فوزي أبرزها الاعتزال

يوسف فوزى، فنان محترم وقدير، ممثل سينمائي قدم جميع الأدوار فى السينما والتليفزيون، اسم الشهرة سيد أوبرا، من أشهر أدواره التلفزيونية دور الطبيب جلال عونى فى "أوبرا عايدة" الذى عرض عام 2000 وتناول قضية الموت الرحيم شاركه البطولة يحيى الفخرانى وحنان ترك وصفية العمرى.

وشارك الفنان يوسف فوزى في العديد من الأعمال الفنية على مدار مسيرته الممتدة لـ33 عامًا، عاشها وهو راض عن كل ماقدم قائلا: “الحمد لله أديت رسالتي ومش هاخد مطرحي ومطرح غيري يكفي ما حققته وهذا أمر الله”.

رفض عائلي لعمله بالفن

ولد الفنان يوسف فوزى فى مثل هذا اليوم 16 يوليو عام 1945 فى القاهرة لأب مصري كان يعمل مهندس صوت فى استديو مصر فى الأربعينيات، وأم إنجليزية كانت من أشهر جميلات عصرها، إذ حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936، زامل فى المرحلة الثانوية الشقيقين حسين ومصطفى فهمى، ثم حصل على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة، وسافر إلى لندن لاستكمال دراسته، حيث زامل المخرج أحمد يحيى، وعندما عاد رفض والده عمله بالفن والتمثيل.

الفنان يوسف فوزى

بدأ يوسف فوزى مسيرته الفنية عام 1982 حيث شارك في عشرات الأعمال المهمة، من أشهرها: النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، ظرف طارق، وفى الدراما قدم: فارس بلا جواد مع محمد صبحى، النمر الاسود، شبكة الموت، ملح الأرض، عايش في الغيبوبة هوانم جاردن سيتي، حكمت فهمى، ظرف طارق، وكانت آخر أعماله مسلسل “أرض النعام” عام 2015، وبعده مسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، وله أيضًا تجربة في التأليف السينمائى من خلال فيلم "المنتقمون".

أربع زيجات وثلاث أبناء

تزوج يوسف فوزي أربع مرات أولى الزيجات من أخت صديقه، وكان بعمر السادسة عشرة، واعترف في تصريحات إعلامية أنه كان يتعامل في منزله مثل "سي السيد" وهو الأمر الذي توارثه عن والده الذي كان يتمتع بصفات شرقية رغم أنه كان متزوجا من أجنبية، أما في المرة الثانية فقد استمر زواجه لمدة 16 عامًا، ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي المرة الثالثة تزوج من سيدة تونسية واستمر زواجهما أربعة أعوام، أما زوجته الرابعة فزواجهما مستمر منذ 20 عامًا وحتى الآن، ولديه ثلاثة أبناء هم منيرة وسارة وعمر.

يوسف فوزى

أصيب الفنان يوسف فوزى منذ خمس سنوات فى 2020 بمرض الشلل الرعاش الذي أعاقه عن التمثيل، حيث بدت عليه علامات التقدم في السن، وصعوبة في الحركة والكلام، مما دفعه الى اعتزال التمثيل نهائيا، مما أثار تعاطف الجمهور ومحبيه، الذي صاحب حديثهم عنه رسائل دعم ودعاء على السوشيال ميديا.

حب كبير للفن

وقد علقت السيدة شاهيناز زوجة الفنان يوسف فوزى على مرضه قائلة: فوزي لم يُسافر للعلاج بالخارج لأنهم يعلمون جيدًا أن مرضه ليس له علاج قطعي، وأن ما يعاني منه أقل حدة من غيره، أكدت زوجته رفضه المشاركة في أعمال فنية مجددًا، خصوصًا أنه فنان كبير ومخضرم، ولا يمكنه الظهور بهذا الشكل أمام جمهوره، رغم حبه الكبير للفن، ورغبته التي أعلن عنها سابقًا بالاستمرار في العطاء حتى آخر العمر، لكن المرض الذي ألمَ به كان عائقًا أمام تحقيق رغبته.

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