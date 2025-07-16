مهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية يسدل الستار علي فعاليات دورته الـ18 بإعلان الجوائز

أسدل مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الستار علي فعاليات دورته الـ18، بإعلان الجوائز، وذلك من خلال حفل الختام الذي أقيم علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، والمهرجان ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

ضمت اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

تعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.

واختتم الحفل بإعلان جوائز المهرجان عن طريق لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اليوناني إيفدوكيموس تسولاكيدس رئيس لجنة التحكيم، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتورة ليلى عبد المنعم، الفنان الكويتي عبد العزيز صفر، الفنان عمرو عبد الله، الفنان سامح بسيوني، المخرج الأستاذ أحمد خالد أمين، مقرر لجنة التحكيم ماجي أحمد وجاءت جوائز المهرجان كالتالي:

جوائز الدورة (18) من مهرجان قسم المسرح الدولي

أولا - جوائز محور العروض القصيرة

شهادات التميز:

1. رشا حداد عن أشعار عرض يافا والباب الأزرق جامعة عمان الأهلية

2. ملك ياسر عن دورها في عرض طوابير طويلة

1. جائزة أفضل دعاية

مينا كوفي عن عرض اللقاء الأخير قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

2. جائزة أفضل موسيقى:

تمنح لعرض يافا والباب الأزرق جامعة عمان الأهلية - الأردن

3. جائزة أفضل تعبير حركي

Carlos López & Noemí Pareja كارلوس لوبيز ونومى باريجا عن عرض أوربيتا جامعة غرناطة إسبانيا



و جائزة أفضل نص مسرحي عبد الرحمن طلعت عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة وجائزة أفضل أزياء مريم شادي عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وجائزة أفضل إضاءة

المركز الثالث: أحمد طارق عن عرض مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.



المركز الثاني: معاذ مدحت عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة

المركز الأول: جاسر الفرن عن عرض طوابير طويلة قسم المسرح بجامعة الإسكندرية



وجائزة أفضل ديكور

المركز الثالث: دنيا عزيز مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الثاني: حازم صلاح عن عرض طوابير طويلة قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: هنا أيمن عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة

8. جائزة أفضل رؤية سينوغرافية متكاملة

تمنح لعرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة

9. جائزة أفضل ممثلة دور ثان

المركز الثالث: Klelia Mamounaki كيليلليا مامونكي.



المركز الثاني: ملك الكردي عن عرض مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية،عن عرض الحافة – شركة الأعمال التجارية المحدودة Ledge – itimate Business, Inc.



المركز الأول: جانا فريد عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة



وجائزة أفضل ممثل دور ثان

المركز الثالث: عمر سعيد عن عرض ثلاثية الضيف أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

المركز الثاني: مازن شوكة عن عرض لعبة الحظ قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: أشرف على عن عرض مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية



وجائزة أفضل ممثلة دور أول

المركز الثالث: سارة المزين عن عرض ثم نبدأ في الرقص قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الثاني: أميرة هشام عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة

المركز الأول: ميريهان علي عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة



12. جائزة أفضل ممثل دور أول

المركز الثالث محمد سامح عن عرض مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية المركز الثاني: محمد صادق عن عرض لعبة الحظ قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: Dimitris Voutsisديميتريس فوتسيس مدرسة مسرح التغييرات بأثينا theater of changes - Athens

جائزة أفضل مخرج

المركز الثالث: أشرف على عن عرض مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الثاني: رضوة أحمد عن عرض طوابير طويلة قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: عبد الرحمن طلعت عن عرض عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

13. جائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض يافا والباب الأزرق جامعة عمان الأهلية

14. جائزة أفضل عرض

المركز الثالث: مباراة القمة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الثاني: طوابير طويلة قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: عربة بلا وجهة كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية



ثانيا - جوائز محور العروض الطويلة

شهادات التميز

1. اسلام فايز عن الأداء التمثيلي لدوره في عرض حذاء قسم المسرح جامعة الإسكندرية

2. منه حلمي عن ماكياج عرض حالة ميؤوس منها المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

3. لوجي هاني عن دورها في عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

4. نوار سامح عن دوره في عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

5. للأداء التمثيلي لمجموعة الأطفال في عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

ثانيًا: الجوائز

1. جائزة أفضل دعاية

مينا صلاح عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

2. جائزة أفضل موسيقى:

أسامة حماد عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

3. جائزة أفضل تعبير حركي

فابيو أومودي عن عرض شاشة Screen

Academia Teatrale Roma Sofia Amendolea – Italy أكاديميا تياترالي روما صوفيا أميندوليا – إيطاليا



4. جائزة أفضل نص مسرحي

يوسف فؤاد ومحمد فريد فؤاد عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

5. جائزة أفضل أزياء

لورا عباس عن عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية



وجائزة أفضل إضاءة المركز الثالث: جاسر الفرن عن عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الثاني: أحمد علاء علي كهربا عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف

المركز الأول: أحمد طارق عن عرض تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

7. جائزة أفضل ديكور

المركز الثالث: محمد عبد الله عبد الله عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

المركز الثاني: تسنيم أيمن عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الأول أصالة سامي عن عرض مصنع الملابس الجاهزة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة

1. جائزة أفضل رؤية سينوغرافية متكاملة

محمد أيمن محمد عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

2. جائزة أفضل ممثلة دور ثان

المركز الثالث: مونيكا إدوارد عن عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الثاني: ندى جمال عن عرض تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: منة المصري عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

3. جائزة أفضل ممثل دور ثان

المركز الثالث: أحمد عوني عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الثاني: محمد الغزاوي عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

المركز الأول: محمد صلاح عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

4. جائزة أفضل ممثلة دور أول

المركز الثالث:

Elisa Petrolini إليزا بيتروليني عن عرض عرض شاشة Screen

Academia Teatrale Roma Sofia Amendolea – Italy أكاديميا تياترالي روما صوفيا أميندوليا – إيطاليا

المركز الثاني: يسرى المنسي عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

المركز الأول: جيسيكا هاني عن عرض تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

5. جائزة أفضل ممثل دور أول

المركز الثالث: صهيب عصام عن عرض إنني أب مثالي... ماذا لو أنجب فرانز كافكا طفلا؟

المركز الثاني: عبد الرحمن مصطفى عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

المركز الأول: إسلام شوقي عن عرض تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

6. جائزة أفضل مخرج

المركز الثالث: محمد فريد فؤاد عن عرض بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

المركز الثاني: احمد علاء علي كهربا عن عرض تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز الأول: محمد أيمن عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

7. جائزة أفضل عمل جماعي

عرض شاشة Screen Academia Teatrale Roma Sofia Amendolea – Italy أكاديميا تياترالي روما صوفيا أميندوليا – إيطاليا

8. جائزة لجنة التحكيم الخاصة

عرض توكسيك قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

9. جائزة أفضل عرض

المركز الثالث: بيت لعبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ونقابة المهن التمثيلية

المركز الثاني: تاء الفاعل قسم المسرح بجامعة الإسكندرية

المركز أول: الأولاد الطيبون يستحقون العطف المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

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