الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أصوات هادئة تريح القلب، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات، فيتو
التلاوات، فيتو

 تستقبل موجات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء مجموعة من التلاوات على مدار الساعة بأصوات عمالقة دولة التلاوة فى مقدمتهم أحمد نعينع، ومحمود خليل الحصري.
 

“فيتو” تستعرض الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم لـ الأربعاء:

 

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة المائدة 30ق.


19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الرعد 40 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة النور 45 ق.


024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورتى الزمر / غافر 44 ق.


03:04(قبل الفجر) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة هود  30 ق.

 

 تلاوات المصحف المرتل ليوم الأربعاء: 
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورتي الشعراء والنمل ومدة التلاوة / ٢٩ ق.


الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النمل والقصص ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي القصص - العنكبوت ومدة التلاوة / ٢٩ق.


الساعة / ١٠:٤٤ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / ٣٠ق.


الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الروم - الفرقان - السجدة الأحزاب ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٣:٤١ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأحزاب ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ١٥:١٤ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي سبأ - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.


الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور فاطر - يس - أول الصافات ومدة التلاوة /28 ق.


الساعة / ۰۲:۳۲ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الصافات - ص ومدة التلاوة / ۳۱ ق.


الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ  محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي ص - الزمر ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٧والتلاوة من / من آية ٤٦ من سورة يوسف إلى ختام السورة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبدالله / ومدة التلاوة ٢٩ ق.


 فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١٣٣- والتلاوة من سورة الإسراء من آية 41 إلى آية 96من سورة الإسراء  تسبقها تقدمة للشيخ / عبدالكريم صالح ومدة التلاوة 19ق

أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ  أحمد نعينع / من الآية ٥٠ من سورة الكهف حتى الآية ٥٣ من سورة مريم / ۳۲ ق.

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