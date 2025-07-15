إخماد حريق نشب في وحدة سكنية بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هاني الإتربي مفادها نشوب حريق بمنزل في شارع السنترال بقرية السلامية بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في منزل بشارع السنترال بقرية السلامية بمركز نجع حمادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

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